Prevenire la demenza a tavola | con più cibo e legumi il rischio scende di un terzo

Advertising

assuntasalvati3 : RT @Terrucch: Inoltre leggendo e tenendo la mente attiva puoi prevenire il rischio di demenza senile - Terrucch : Inoltre leggendo e tenendo la mente attiva puoi prevenire il rischio di demenza senile - infoitsalute : Ecco 3 attività ricreative da svolgere quotidianamente per prevenire Alzheimer e demenza senile -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenire demenza

La Repubblica

...e benefici che possono essere sfruttati per contrastare diversi problemi di salute ola ... Indice Colesterolo alto Diabete Stitichezza Sovrappesosenile Combattere lo stress Per la ...Si tratta, tuttavia, di pazienti anziani e che soffrivano di diverse condizioni come ipertensione, diabete,, cancro. Tutti, inoltre, avevano un sistema immunitario indebolito che, nel 40% dei ...(Adnkronos) - Allontanare lo spetto della demenza nei super anziani, partendo dalla tavola. A suggerire l'importanza dell''arma alimentare' è uno studio italiano pubblicato su 'Clinical Nutrition'.Come tutelare gli anziani affetti da demenza durante le ondate di calore? Lo suggeriscono gli esperti della Società Italiana di Neurologia Come tutelare ...