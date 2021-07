Post di Lannutti sui Savi di Sion, archiviata l’inchiesta per odio razziale. “Due anni e mezzo di sofferenze terribili. Sono sempre stato antifascista” (Di martedì 20 luglio 2021) “Finalmente c’è stata l’archiviazione definitiva delle accuse di antisemitismo contro di me”. È quanto ha annunciato il senatore, ex M5S oggi al Misto, Elio Lannutti, finito sotto inchiesta nel febbraio del 2019 per il reato di diffamazione aggravata dall’odio razziale in seguito alla pubblicazione, sul suo profilo Twitter, di un Post sui “Protocolli dei sette Savi di Sion” (leggi l’articolo). A querelarlo era stata la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Lannutti ora si dice pronto a procedere con “una class action contro tutti quelli che mi hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) “Finalmente c’è stata l’archiviazione definitiva delle accuse di antisemitismo contro di me”. È quanto ha annunciato il senatore, ex M5S oggi al Misto, Elio, finito sotto inchiesta nel febbraio del 2019 per il reato di diffamazione aggravata dall’in seguito alla pubblicazione, sul suo profilo Twitter, di unsui “Protocolli dei settedi” (leggi l’articolo). A querelarlo era stata la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.ora si dice pronto a procedere con “una class action contro tutti quelli che mi hanno ...

