Picchia un parente ed evade dai domiciliari | poi aggredisce poliziotti e sanitari del 118 | arrestato noto pregiudicato

Advertising

CorriereCitta : Picchia un parente ed evade dai domiciliari, poi aggredisce poliziotti e sanitari del 118: arrestato noto pregiudic… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia parente

Napoli.zon

I poliziotti hanno ricostruito come nel pomeriggio marito e moglie erano andati a prendere uno dei figli a casa di una, ma il bambino non voleva andare via. A quel punto il padre lo avrebbe ...... Francesco Maria Perrotta (Presidente ItaliaFestival) intervista Antonio(Direttore ... Seconda dose per il 41% degli umbri Citta' di Castello,l'ex fidanzata e la manda al Pronto ...Momenti di tensione al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove tre operatori sanitari sono stati feriti nella serata di domenica. Gli aggressori sono i parenti di un paziente in attesa, a quanto pa ...“Nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, accanto al non mai sopito dolore per l’uccisione di ...