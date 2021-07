Perù, Castillo proclamato vincitore delle presidenziali (Di martedì 20 luglio 2021) Pedro Castillo è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Perù passate settimane dal voto. Secondo l’Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), il candidato di Perú Libre ha ottenuto il 50,12% dei voti al ballottaggio del 6 giugno contro il 49,87% dei consensi andati a Keiko Fujimori. Per l’Onpe Castillo ha vinto per poco più di 44.000 voti. Lui, 51 anni, ha ringraziato su Twitter i peruviani “per questo trionfo storico”. Fujimori, 46 anni, ha denunciato “irregolarità” nello spoglio e “segni di frode”, accuse respinte dall’Onpe. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Pedroè statoelezioniinpassate settimane dal voto. Secondo l’Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), il candidato di Perú Libre ha ottenuto il 50,12% dei voti al ballottaggio del 6 giugno contro il 49,87% dei consensi andati a Keiko Fujimori. Per l’Onpeha vinto per poco più di 44.000 voti. Lui, 51 anni, ha ringraziato su Twitter i peruviani “per questo trionfo storico”. Fujimori, 46 anni, ha denunciato “irregolarità” nello spoglio e “segni di frode”, accuse respinte dall’Onpe. Per ...

