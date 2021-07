"Perché sono sana e me la godo". Daniela Martani sputa sui morti italiani dopo un anno e mezzo di Coronavirus (Di martedì 20 luglio 2021) "Io sono sana e me la godo". Il messaggio di Daniela Martani sui social rischia di essere più che uno sfogo, una provocazione. L'ex hostess di Alitalia, già vista in tv al Grande Fratello e all'Isola dei famosi (senza troppa fortuna), è famosa in rete per le sue prese di posizioni controcorrente. Nazi-vegana, talebana animalista al punto di considerare il terremoto di Amatrice (patria dell'amatriciana) un castigo di Dio, complottista di vaglia anche sul Coronavirus e dunque no vax convinta, è spesso scesa in campo per affermare la sua diffidenza (chiamiamola così) contro la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) "Ioe me la". Il messaggio disui social rischia di essere più che uno sfogo, una provocazione. L'ex hostess di Alitalia, già vista in tv al Grande Fratello e all'Isola dei famosi (senza troppa fortuna), è famosa in rete per le sue prese di posizioni controcorrente. Nazi-vegana, talebana animalista al punto di considerare il terremoto di Amatrice (patria dell'amatriciana) un castigo di Dio, complottista di vaglia anche sule dunque no vax convinta, è spesso scesa in campo per affermare la sua diffidenza (chiamiamola così) contro la campagna ...

chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - marcodimaio : Respinto emendamento @ItaliaViva alla Camera che chiedeva di estendere oltre il 30 gennaio 2020 il raggio di indagi… - borghi_claudio : I limiti per i colori basati sulle terapie intensive SONO GIA' FISSATI e sono ben visibili sul sito dell'Agenas… - gselvaggia : RT @GiancarloDeRisi: Tanto perché il Covid non viaggia sui barconi, ieri in Libia record di contagiati: 4.061 con 28 morti e una percentual… - matteodipaolo89 : RT @chiccotesta: L’ assessore del Lazio Lombardi dice che hanno sospeso le autorizzazione per impianti eolici e solari perché loro sono fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Draghi ipnotizza Conte: nell'incontro Giuseppi non ottiene nulla 'Ho letto che l'incontro tra Conte e Draghi è stato positivo e io me ne rallegro, perché sono convinto che la riforma della giustizia vada portata avanti e approvata rapidamente', esulta Enrico Letta.

Studenti positivi bloccati a Dubai, il racconto: "Che rabbia, ma se tornavamo in Italia era peggio" A questo si aggiunge il 'sistema delle bolle che non regge', i ragazzi che 'si mischiano in piscina, perché i tempi dedicati sono troppo pochi'. Il risultato è che 'sui 250 partiti da Roma il 30 ...

