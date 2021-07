Pazienza | Koulibaly? È uno dei più forti nel suo ruolo Vi dico come il Napoli deve motivarlo a restare

(Di martedì 20 luglio 2021) Michele, allenatore di calcio ed ex calciatore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Gattuso? Ha fatto un ottimo lavoro, peccato non aver raggiunto la qualificazione in Champions. Ilha buttato l'intera stagione con il pareggio dell'ultima giornata. Le scuse di Petagna? Non so se sia giusto o meno fare delle scuse, è stato un atto sincero e sentito. Quindi va apprezzato. Spalletti? Ildell'allenatore è molto importante, ...

Napoli Calcio - Michele, ex Napoli e oggi allenatore dell'Audace Cerignola in Serie D, è intervenuto in ... Sumi sento di dire che a volte anche se un calciatore sta bene in una ...Il calcio di oggi è cambiato, bisogna avereed aspettare il momento giusto - queste le ...è sicuramente uno dei più forti in circolazione nel suo ruolo, ma se il Napoli vuole ...A Tutti In Ritiro, trasmissione in onda ogni sera fino al 25 Luglio su Canale 21 a partire dalle ore 23, è intervenuto Gigi De Canio: “Con Zielinski il lavoro di Spalletti non cambierà. Probabilmente ...Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski dopo gli impegni agli Europei solo ieri si è aggregato alla squadra nel ritiro di Dimaro - Folgarida. Da bravo 'capitano' Koulibaly ha voluto dare.