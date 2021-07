Omofobia: emendamento Iv-Autonomie, ‘via sesso e identità di genere’ (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) – Il capogruppo di Iv Davide Faraone e la capogruppo delle Autonomia Julia Unterberger hanno presentato un emendamento all’articolo 1 del Ddl Zan che prevede la sostituzione ovunque nel testo al riferimento “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità” con la formula “su misoginia, abilismo, Omofobia o transfobia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) – Il capogruppo di Iv Davide Faraone e la capogruppo delle Autonomia Julia Unterberger hanno presentato unall’articolo 1 del Ddl Zan che prevede la sostituzione ovunque nel testo al riferimento “sul, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’di genere o sulla disabilità” con la formula “su misoginia, abilismo,o transfobia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

