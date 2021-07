Non è esclusa la cancellazione dei Giochi di Tokyo: il Covid torna a minacciare le Olimpiadi (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì il capo del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell'ultimo minuto delle Olimpiadi, poiché più atleti sono risultati positivi al Covid - 19 e i principali ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì il capo del comitato organizzatore di2020 non ha escluso unadell'ultimo minuto delle, poiché più atleti sono risultati positivi al- 19 e i principali ...

Advertising

Trepppunti : 53 mil aventi diritto al vaccino, 35 mil di prime dosi somministrate, ne mancano 18 solo prima dose per non parlare… - globalistIT : - BalsamoSilvano : O la Lazio elimina l'aquila dalla sua bandiera,o,la Lazio elimina l'aquila dalla sua bandiera!! Non esistono altern… - AntoniGunta : Covid minaccia ancora le Olimpiadi di Tokyo: non è esclusa la cancellazione dei Giochi - - negromanten1 : @P_Napolitano_ @valy_s Visto che queste pandemie vengono tutte, nessuna esclusa, dalla solita parte degli ecceziona… -