"Nel nostro locale il green pass è già obbligatorio. I No-Vax ci massacrano ma non ci fermiamo" (Di martedì 20 luglio 2021) “Io non sono contro nessuno, sono per la libertà assoluta. Ma la situazione è delicata. Siamo ancora nel pieno di un’emergenza sanitaria e i vaccini, numeri alla mano, hanno acceso la luce fuori dal tunnel. Ci è sembrata una decisione logica, per tutelare la nostra salute e quella dei clienti”. Il tono di voce risoluto non lascia spazio a dubbi. Andrea Franco ci crede, nella sua attività e nella sua scelta. Lui, 29 anni, gestisce insieme al fratello Mirko, di 27, il ristorante e stabilimento balneare La Rotta di Agrigento: uno dei primi due locali di Italia a imporre l’utilizzo del green pass ai clienti per consentire l’accesso, anticipando quella che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Io non sono contro nessuno, sono per la libertà assoluta. Ma la situazione è delicata. Siamo ancora nel pieno di un’emergenza sanitaria e i vaccini, numeri alla mano, hanno acceso la luce fuori dal tunnel. Ci è sembrata una decisione logica, per tutelare la nostra salute e quella dei clienti”. Il tono di voce risoluto non lascia spazio a dubbi. Andrea Franco ci crede, nella sua attività e nella sua scelta. Lui, 29 anni, gestisce insieme al fratello Mirko, di 27, il ristorante e stabilimento balneare La Rotta di Agrigento: uno dei primi due locali di Italia a imporre l’utilizzo delai clienti per consentire l’accesso, anticipando quella che ...

