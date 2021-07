Nandez Inter, l’uruguaiano si avvicina: no secco alla proposta del Leeds (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter si avvicina sempre di più al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez: il giocatore ha rifiutato il Leeds L’Inter si avvicina sempre di più al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Come riporta SportMediaset domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti e potrebbe essere quello della fumata bianca. Nella trattativa può rientrare Pinamonti: intanto Nandez ha detto di no al Leeds e vuole solo i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) L’sisempre di più al centrocampista del Cagliari Nahitan: il giocatore ha rifiutato ilL’sisempre di più al centrocampista del Cagliari Nahitan. Come riporta SportMediaset domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti e potrebbe essere quello della fumata bianca. Nella trattativa può rientrare Pinamonti: intantoha detto di no ale vuole solo i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

