Lucca Comics dal 29 ottobre: ecco come sarà strutturato (Di martedì 20 luglio 2021) Dal 29 ottobre torna dal vivo Lucca Comics & Games, la più grande fiera italiana dedicata all'intrattenimento L'edizione Lucca Changes 2020, che ha permesso comunque di portare avanti l'iniziativa nonostante la situazione di emergenza. Nel 2021 la fiera tornerà a Lucca, la città da cui prende il nome, con eventi, incontri regolamentati dalle normative sanitarie in vigore. L'organizzazione dell'evento Lucca Comics & Games 2021 sarà organizzata in distretti. Il perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone, che vedrà confermato il ...

