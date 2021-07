Jeff Bezos si è lanciato nello spazio a bordo di New Shephard (Di martedì 20 luglio 2021) Il miliardario patron di Amazon, Jeff Bezos, si è lanciato nello spazio a bordo della sua capsula spaziale, New Shepard. E' accompagnato da Mark Bezos, suo fratello, Wally Funk, una pioniera di 82 anni della corsa allo spazio, e uno studente di 18 anni. Partito dal Texas New Shepard, costruita dalla società Blue Origin di Bezos, è progettata per servire il fiorente mercato del turismo spaziale. Il volo è stato completato con successo, è stata superata la linea Karman. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) Il miliardario patron di Amazon,, si èdella sua capsula spaziale, New Shepard. E' accompagnato da Mark, suo fratello, Wally Funk, una pioniera di 82 anni della corsa allo, e uno studente di 18 anni. Partito dal Texas New Shepard, costruita dalla società Blue Origin di, è progettata per servire il fiorente mercato del turismo spaziale. Il volo è stato completato con successo, è stata superata la linea Karman.

CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - Corriere : Jeff Bezos turista spaziale: pronto il volo nello spazio a bordo del razzo New Shepard - IsraelCoenM : RT @CottarelliCPI: Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pagarne… - humanspceagency : RT @CottarelliCPI: Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pagarne… -