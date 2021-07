Iraq | il ritorno dell’Isis | oltre 30 morti in un attentato a Baghdad

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iraq ritorno

Servizio Informazione Religiosa

La quota degli Emirati Arabi Uniti salira da 3,2 a 3,5 milioni di barili giornalieri, mentree ... come undei volumi iraniani in caso di revoca delle sanzioni su Teheran, o ulteriori ...... come quella del 2003 di opposizione alla guerra in. In quell'occasione il movimento per la ... Si affacciano però undello Stato e un processo di de - globalizzazione. È la questione ...L'attacco suicida ha causato ieri, giorno d'inizio della Festa del sacrificio, almeno 30 vittime ...Lo riferisce Site, parlando di 65 vittime. I jihadisti dello Stato Islamico hanno identificato l'attentatore suicida come "Abu Hamza Al Iraqi", il che significa che l'attentatore era un "iracheno" ...