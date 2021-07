Inter | allenamento congiunto con la Pro Vercelli

(Di martedì 20 luglio 2021) L’prosegue la preparazione in vista del debutto nel campionato di Serie A 2021/2022, previsto sabato 21 agosto contro il Genoa a San Siro. I nerazzurri hanno già svolto la scorsa settimana uncon il Sarnico, seguito dalla prima amichevole sul campo del Lugano, sconfitto ai calci di rigore. Ora l’si prepara ad un nuovo, questa volta con la Pro, in programma mercoledì 21 luglio al Suning Training Centre.: CALENDARIO AMICHEVOLI PRECAMPIONATO 2021 SportFace.

E' ufficiale il terzo appuntamento della pre-season dell 'Inter di Simone Inzaghi, che domani ospiterà la Pro Vercelli per un allenamento congiunto al Suning Training Centre di Appiano Gentile.