Il M5S bombarda la riforma Cartabia con oltre 900 emendamenti. Gratteri alla Commissione Giustizia: “Se passa il 50 per cento dei processi improcedibili in Appello” (Di martedì 20 luglio 2021) Sono circa 916 gli emendamenti alla riforma del processo penale, ai 24 emendamenti presentati dal governo, che il M5S ha depositato in Commissione Giustizia alla Camera. Questi subemendamenti non includono quelli sulla prescrizione (articolo 14 del ddl Bonafede) in quanto il termine per i sub emendamenti scade alle 18. “L’audizione oggi in Commissione Giustizia alla Camera di Nicola Gratteri – dichiarano in una nota le deputate e i deputati del M5S in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Sono circa 916 glidel processo penale, ai 24presentati dal governo, che il M5S ha depositato inCamera. Questi subnon includono quelli sulla prescrizione (articolo 14 del ddl Bonafede) in quanto il termine per i subscade alle 18. “L’audizione oggi inCamera di Nicola– dichiarano in una nota le deputate e i deputati del M5S in ...

