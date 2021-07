Gol, infortuni e rinnovo: Ibrahimovic-Milan, dove eravamo rimasti? | VIDEO (Di martedì 20 luglio 2021) Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in campo il prima possibile con il Milan dopo l'operazione al ginocchio. Così nella stagione 2020-2021 Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 luglio 2021) Zlatanvuole tornare in campo il prima possibile con ildopo l'operazione al ginocchio. Così nella stagione 2020-2021

Advertising

PianetaMilan : Gol, infortuni e rinnovo: @Ibra_official-@acmilan, dove eravamo rimasti? | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ilmckennista : @_enz29 @tuskatore Ultimi 2 anni ha accumulato più infortuni che gol - 32009_1045709__ : @pisto_gol Anaunia? ???? Che senso hanno ste partite? Più che utili c'è il rischio che si infortuni qualcuno inutilmente - incognitarvo : @_grazy87 7 gol in 20 partite, 4 infortuni in una stagione di cui 3 dalla durata di 30/40/50 giorni. Ma non è finito - robbyssimo : @PowerP86 I fatti dicono che Dzeko ha segnato 13 gol in stagione saltando per covid ed infortuni parecchie partite -