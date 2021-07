Fedez vince i Diversity Media Awards 2021 con Chiara Ferragni come personaggio dell’anno (Di martedì 20 luglio 2021) Fedez vince i Diversity Media Awards in coppia con sua moglie Chiara Ferragni nella categoria personaggio dell’anno. Il premio viene assegnato ogni anno a tutte le realtà che si sono distinte nell’inclusività e nella rappresentazione delle diversità in termini di genere, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni e disabilità. Fedez vince i Diversity Media Awards 2021 Fedez ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021)in coppia con sua moglienella categoria. Il premio viene assegnato ogni anno a tutte le realtà che si sono distinte nell’inclusività e nella rappresentazione delle diversità in termini di genere, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni e disabilità....

45acpjoe : RT @docgabriele72: @Luca92347104 @AQVILAROMANA @Monicalefede @Lally238 @1969_gianluca @45acpjoe @prokofiev91 @PaoloPol6 @AquilottoEddy @gio… - docgabriele72 : @Luca92347104 @AQVILAROMANA @Monicalefede @Lally238 @1969_gianluca @45acpjoe @prokofiev91 @PaoloPol6 @AquilottoEddy… - v_mangiarotti : RT @Maly20122: L’Italia che vince stesso anno Eurovision e Europeo .. ed è tutto merito dei Ferragnez ?? @Fedez @ChiaraFerragni https://t.co… - genovesergio76 : E @Fedez vince ancora . Dovrebbero far pagare i soldi utilizzati per le cause (inutili) direttamente dai promotori,… - valtaro : #'Ma abbiamo vinto?': l'Italia vince gli Europei ai rigori ma Chiara Ferragni e Fedez lo ...… -