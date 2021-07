Esclusiva | Ranieri | la Salernitana c’è Empoli e Venezia anche

(Di martedì 20 luglio 2021) Due giorni fa vi avevamo parlato dei dialoghi in corso tra Fiorentina eper il difensore ventiduenne Lucache già la scorsa estate era andato in Campania e poi la trattativa saltò per… interferenze social. I discorsi stanno andando avanti, laè interessata, difficilmente ci saranno sviluppi prima di una settimana. nel frattempohanno chiesto informazioni su. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Ranieri

alfredopedulla.com

... per il documentario "Firenze secondo me" e poi l'sui diritti. La procura di Roma indaga ... "Si innamorava facilmente" di DanielaLa Strage Soldati in fuga dai Talebani. Afghanistan, ......ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Giuseppe Conte , leader in pectore del M5S (copyright Maria Elena Boschi), si è concesso qualche giorno al mare con la sua dolce metà ...Conte e Olivia Paladino si sono concessi qualche giorno di relax in una meta turistica esclusiva. Una vacanza prima dell'incontro con Draghi.