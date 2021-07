Elsa Fornero è la persona giusta per mettere a posto i conti? "Salvinizzata", clamorose voci da Roma (Di martedì 20 luglio 2021) È una nemesi per entrambi, degna della tragedia greca: i due eterni rivali, Elsa Fornero e Matteo Salvini, affetti da disistima reciproca, che li porta a considerarsi vicendevolmente i peggiori politici degli ultimi anni, ora si ritroveranno giocoforza a collaborare, sostenendo lo stesso esecutivo. Il colpo di scena è stato consentito dalla nomina della Fornero, già piangente e poco rimpianto ministro del Lavoro nel governo Monti, a consulente nel Consiglio di indirizzo per la politica economica, istituito dal sottosegretario con delega alla Programmazione Bruno Tabacci. La Fornero, in sostanza, farà parte di un comitato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) È una nemesi per entrambi, degna della tragedia greca: i due eterni rivali,e Matteo Salvini, affetti da disistima reciproca, che li porta a considerarsi vicendevolmente i peggiori politici degli ultimi anni, ora si ritroveranno giocoforza a collaborare, sostenendo lo stesso esecutivo. Il colpo di scena è stato consentito dalla nomina della, già piangente e poco rimpianto ministro del Lavoro nel governo Monti, a consulente nel Consiglio di indirizzo per la politica economica, istituito dal sottosegretario con delega alla Programmazione Bruno Tabacci. La, in sostanza, farà parte di un comitato ...

