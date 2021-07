E' il giorno della verità per il ddl Zan. Letta ribadisce: 'No a compromessi' (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il fumo delle parole dei giorni scorsi, da oggi sul ddl Zan si comincerà a vedere l'arrosto dei fatti, cioè gli atti parlamentari che dovrebbero concretizzare quanto detto fino ad oggi. Come ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il fumo delle parole dei giorni scorsi, da oggi sul ddl Zan si comincerà a vedere l'arrosto dei fatti, cioè gli atti parlamentari che dovrebbero concretizzare quanto detto fino ad oggi. Come ...

Advertising

GiuseppeConteIT : A 29 anni dall'omicidio di #Borsellino e degli agenti della scorta, ricordiamo il coraggio, la statura morale e la… - virginiaraggi : .@Roma ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi il 19 luglio 1992 nell’attentato di… - chetempochefa : 'Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza l… - ManuelTucci2 : @Masssimilianoo Un bicchiere al giorno di champagne blan de noir della zona di Reims e vai da Dio - ve10ve : RT @CastellinoLuigi: @erretti42 Il reddito di cittadinanza sta sullo stomaco soprattutto alle mafie,perché rischiano di non poter controlla… -