Covid, Moratti: “Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla” (Di martedì 20 luglio 2021) “La richiesta che la Lombardia farà insieme alle altre Regioni sarà quella di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e quello dei ricoveri al 20% che, peraltro, è la metà di quello che era previsto fin ora per entrare in zona gialla. Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) “La richiesta che la Lombardia farà insieme alle altresarà quella di alzare ildelle terapie intensive al 15% e quello deial 20% che, peraltro, è la metà di quello che era previsto fin ora per entrare in. Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città.

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Moratti: 'Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Moratti: 'Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla' - - CorriereCitta : Covid, Moratti: “Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla” - Italpress : Covid, Moratti “Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla” - radiolombardia : Covid, Moratti: Lombardia richiede aumento parametri per cambio 'colore' - -