Covid? In Italia dall’ottobre 2019. I dati dell’Istituto nazionale tumori (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus? In Italia dall’ottobre del 2019. A riaprire l’indagine sull’origine della pandemia è l’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano con uno studio pubblicato questo lunedì. I test condotti da due laboratori di ricerca, il VisMedery di Siena e il centro affiliato all’Oms dell’Università di Rotterdam, hanno rilevato tracce di Sars-Cov-2 nel sangue di alcuni pazienti risalenti all’autunno di due anni fa. In verità si tratta di un re-test: già l’anno scorso l’Istituto milanese aveva pubblicato uno studio che rintracciava il paziente zero della pandemia in Italia, addirittura nel ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus? Indel. A riaprire l’indagine sull’origine della pandemia è l’Istituto(Int) di Milano con uno studio pubblicato questo lunedì. I test condotti da due laboratori di ricerca, il VisMedery di Siena e il centro affiliato all’Oms dell’Università di Rotterdam, hanno rilevato tracce di Sars-Cov-2 nel sangue di alcuni pazienti risalenti all’autunno di due anni fa. In verità si tratta di un re-test: già l’anno scorso l’Istituto milanese aveva pubblicato uno studio che rintracciava il paziente zero della pandemia in, addirittura nel ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Adnkronos : Il sottosegretario #Costa: 'Basta comunicare contagi giornalieri, creano clima che non aiuta'. - micheled2869 : RT @formichenews: #Covid? In Italia dall’ottobre 2019. I dati dell’Istituto nazionale tumori L'articolo di Mattia Soldi - Luckyma89652325 : RT @censore_: Quando #CecchiPaone diceva a #giletti che in Italia non c'era nessun pericolo per il #covid visto che lui fa un lavoro di div… -