Covid, il vaccino di Pfizer è stabile anche in siringhe monodose (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti-Covid a mRna Comirnaty* di Pfizer/BioNTech è stabile anche in siringhe monodose, e non solamente in fiale multidose che richiedono condizioni di conservazione e trasporto molto precise per non perdere efficacia. Lo ha dimostrato uno studio dell'università Statale di Milano, pubblicato su 'Pharmaceutics'. Il lavoro, possibile grazie alla collaborazione della Regione Lombardia che ha concesso l'utilizzo del 'left-overs' (l'avanzo) di vaccino non somministrabile - sottolineano dall'ateneo meneghino - è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Ilanti-a mRna Comirnaty* di/BioNTech èin, e non solamente in fiale multidose che richiedono condizioni di conservazione e trasporto molto precise per non perdere efficacia. Lo ha dimostrato uno studio dell'università Statale di Milano, pubblicato su 'Pharmaceutics'. Il lavoro, possibile grazie alla collaborazione della Regione Lombardia che ha concesso l'utilizzo del 'left-overs' (l'avanzo) dinon somministrabile - sottolineano dall'ateneo meneghino - è ...

