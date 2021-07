Costa: “Green pass in Italia solo dopo seconda dose” (Di martedì 20 luglio 2021) “Sento parlare di Green pass alla francese ma noi in Italia usiamo già il Green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”, così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre, ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno novità per il certificato verde in Italia. Arriverà “solo dopo la doppia dose di vaccino – annuncia Costa – perché le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione”. Al ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Sento parlare dialla francese ma noi inusiamo già il, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”, così il sottosegretario alla Salute, Andreaospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre, ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno novità per il certificato verde in. Arriverà “la doppiadi vaccino – annuncia– perché le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione”. Al ...

