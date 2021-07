Coronavirus | 3 558 nuovi casi con 218 705 test | incidenza all’1 | 6% Stabili ricoverati e terapie intensive | altri 10 decessi

(Di martedì 20 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.558di infezione da Sars-Cov-2 trai 218.705 tamponi processati, di cui 124.229antigenici rapidi: l’quindi è,6%. Icon sintomi e lerestano sostanzialmentecon un saldo ingressi-uscite pari a +6 in area medica e +3 in rianimazione (11 ingressi). Isono stati 10. Le Regioni che fanno registrare gli aumenti maggiori sono il Lazio (681, con 557 solamente a Roma) e il Veneto (600), seguiti dalla Sicilia con ...

Corriere della Sera

Il ceppo più aggressivo del coronavirus, che sta infettando i giovani e anche i vaccinati, sta ... nonostante gli ultimi dati parlino di 96 morti, il dato più alto dal 24 marzo scorso, e 46.558 nuovi casi. Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati ufficiali, aumentano anche i nuovi casi di coronavirus, con un picco di 46.558 contagi in un giorno: un balzo che corrisponde a un +40,7% rispetto a una settimana prima.