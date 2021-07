Conte svela l' arcano | Sì | sono vaccinato A breve farò il richiamo

(Di martedì 20 luglio 2021) “sì. Tra qualche giorno faccio il”. Lo dice Giuseppealle telecamere del fattoquotidiano.it e di Fanpage. “Se necessario lo faccio senz’altro per promuovere e orientarli in questa direzione”, dice a chi gli fa notare che non ha fatto pubblicità al momento. “Su queste cose non scherziamo. La vaccinazione non serve solo a noi stessi ma anche a proteggere gli altri”, replica ancora a chi gli chiede dei No Vax. Quanto alla riforma della giustizia, “il nostro obiettivo è offrire una risposta che sia efficace, equa, nell’interesse dei cittadini”, ha detto l’ex premier.

"Sono vaccinato sì. Tra qualche giorno faccio il richiamo". Lo dice Giuseppe Conte alle telecamere del fattoquotidiano.it e di Fanpage. "Se necessario lo faccio senz'altro per promuovere e orientarli ...