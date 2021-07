Comunali a Milano | Nicolai Lilin si candida con Europa Verde a sostegno di Sala

Advertising

Nicolai Lilin, autore di 'Educazione siberiana', si candida alle elezioni comunali di Milano nella lista Europa Verde che sostiene il sindaco uscente Giuseppe Sala . Lo ha annunciato lo stesso scrittore e tatuatore italiano di orgine russa, durante un green talk in diretta ...Dai libri alla politica. Nicolai Lilin - al secolo Nicolai Verjbitkii, 41 anni, russo di origini siberiane ma cittadino italiano - ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Milano, che a ottobre sceglierà il suo nuovo sindaco. L'autore del best seller 'Educazione siberiana' sarà infatti presente nella lista di Europa Verde, che appoggia il sindaco uscente ...