Come integrare le patologie sociali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un titolo che mette insieme socialismo e futuro dell’Europa potrebbe suonare poco appealing, o al massimo avere un fascino vintage. Ben si sarebbe prestato, qualche decennio fa, a campeggiare sulla copertina di uno di quei libri che i leader socialdemocratici mandavano periodicamente in libreria, a supporto delle loro ambizioni politiche, contribuendo ad alimentare, nei mesi seguenti, il ciclo delle rese. Ci auguriamo che ciò non avvenga con Il socialismo e il futuro dell’Europa (Meltemi, pp. 205, euro 18) di Bruno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un titolo che mette insiemesmo e futuro dell’Europa potrebbe suonare poco appealing, o al massimo avere un fascino vintage. Ben si sarebbe prestato, qualche decennio fa, a campeggiare sulla copertina di uno di quei libri che i leader socialdemocratici mandavano periodicamente in libreria, a supporto delle loro ambizioni politiche, contribuendo ad alimentare, nei mesi seguenti, il ciclo delle rese. Ci auguriamo che ciò non avvenga con Ilsmo e il futuro dell’Europa (Meltemi, pp. 205, euro 18) di Bruno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Giusepp53305703 : @forwardRPM @FNOMCeO @anell_f Bisogna integrare i MMG nel SSN come dipendenti o non ne usciremo mai da questa spirale discendente. - AcqueSiami : Quanta #acqua bere in #estate? I nutrizionisti consigliano almeno 10 bicchieri al giorno, da integrare con l'assunz… - _fiorucci : RT @GeMa7799: Siete avvisati... - IgorV01519720 : RT @GeMa7799: Siete avvisati... - GeMa7799 : Siete avvisati... -