Coldplay | a ottobre il nuovo album “Music Of The Spheres”

(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Iannunciano l'uscita delOf The, in uscita il 15.Il disco, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota scritta a mano insieme ad untrailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell'universo rappresentato sulla copertina dell'con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.Nel post scritto dalla band c'è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase ‘Everyone is an alien somewherè ...

Advertising

IlContiAndrea : I #Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, #MusicOfTheSpheres. Il nono disco uscirà il 15 ottobre - ElisaCuccolo : RT @WARNERMUSICIT: 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Speheres' è il loro nuovo atteso… - ElisaCuccolo : RT @IlContiAndrea: I #Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, #MusicOfTheSpheres. Il nono disco uscirà il 15 ottobre - 13febbraio2018 : RT @IlContiAndrea: I #Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, #MusicOfTheSpheres. Il nono disco uscirà il 15 ottobre - elena_ele6 : RT @IlContiAndrea: I #Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, #MusicOfTheSpheres. Il nono disco uscirà il 15 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Coldplay ottobre

annunciano oggi l'uscita del nuovo album , Music Of The Spheres. Il nono album della band uscirà il 15. L'album, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con ...'Music Of The Spheres' è il titolo del nuovo album dei, il nono capitolo della loro discografia in uscita il 15. L'album, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album ...ROMA (ITALPRESS) – I Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, Music Of The Spheres, in uscita il 15 ottobre. Il disco, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una n ...I Coldplay hanno annunciato l’uscita del nuovo album, Music Of The Spheres in arrivo il prossimo il 15 ottobre. L’album, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota ...