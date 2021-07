Centrodestra, Meloni: “Vedo miopia” (Di martedì 20 luglio 2021) “Gli attacchi nel Centrodestra? Non so se sono trabocchetti, io ho visto soprattutto miopia, ci sono milioni di italiani che vogliono il Centrodestra al governo insieme, che lo vogliono legato e forte, non Vedo sempre questo, quando Vedo partiti alleati che plaudono al Pd perché attacca un nostro esponente…”. Così Giorgia Meloni, a margine della presentazione del suo libro a Roma, sui rapporti nel Centrodestra. “Confido che si possa lavorare per risolvere, ma noi siamo stati sempre ai patti”, sottolinea la leader Fdi. Poi, a chi gli chiede dei rapporti nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) “Gli attacchi nel? Non so se sono trabocchetti, io ho visto soprattutto, ci sono milioni di italiani che vogliono ilal governo insieme, che lo vogliono legato e forte, nonsempre questo, quandopartiti alleati che plaudono al Pd perché attacca un nostro esponente…”. Così Giorgia, a margine della presentazione del suo libro a Roma, sui rapporti nel. “Confido che si possa lavorare per risolvere, ma noi siamo stati sempre ai patti”, sottolinea la leader Fdi. Poi, a chi gli chiede dei rapporti nel ...

