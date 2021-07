Carlo Giuliani, dopo 20 anni parla Mario Placanica (Di martedì 20 luglio 2021) A 20 anni dalla tragica morte di Carlo Giuliani, torna a parlare Mario Placanica, il carabiniere che lo ha ucciso. “Vivo buttato come una cosa abbandonata” (Screen video)E’ stato scagionato dall’accusa di omicidio per legittima difesa (una perizia ha accertato che uno dei due proiettili esplosi fu deviato da un calcinaccio), eppure Mario Placanica, il carabiniere che ha spezzato la giovane esistenza di Carlo Giuliani, raggiunto telefonicamente dall’AGI nella sua abitazione di Catanzaro, lamenta di essere finito comunque ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021) A 20dalla tragica morte di, torna are, il carabiniere che lo ha ucciso. “Vivo buttato come una cosa abbandonata” (Screen video)E’ stato scagionato dall’accusa di omicidio per legittima difesa (una perizia ha accertato che uno dei due proiettili esplosi fu deviato da un calcinaccio), eppure, il carabiniere che ha spezzato la giovane esistenza di, raggiunto telefonicamente dall’AGI nella sua abitazione di Catanzaro, lamenta di essere finito comunque ...

