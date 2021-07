Calciomercato Juventus | giallo Icardi | Arriva l’indizio!

Advertising

SkySport : #Calciomercato, #Rakitic svela: '#CristianoRonaldo mi telefonò, nel 2019 mi voleva la #Juve' #SkySport… - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - GuruJuve : Pjanic e De Sciglio sono realmente graditi ad Allegri. E sono problemi vostri se adesso dovete ripulire l'history d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... intervenuto alla CMIT TV, critica l'argentinoSi attendono novità su Paulo Dybala e il rinnovo con la, come raccontato da.it. Le prossime settimane possono risultare decisive, ...Dal 2008 al 2021, ha diretto 156 partite di Serie A, l'ultima, quel discusso- Inter del 15 maggio all'ultima giornata di campionato. A 45 anni ha deciso che era il moneto di dedicarsi ad ...TORINO - Doppia seduta come di consueto per la Juve di Allegri al JTC. In attesa del rientro degli altri Nazionali, al gruppo si è aggiunto intanto Merih Demiral. Il difensore turco è sul mercato, ma ...Calciomercato Juventus, occhio al giallo legato alla pista Mauro Icardi: arriva l'indizio da casa Roma sul futuro del bomber argentino ...