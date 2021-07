Calciomercato Inter: Dimarco resterà in nerazzurro, Inzaghi punta sull’esterno (Di martedì 20 luglio 2021) L’eventuale ritorno del brasiliano Alex Telles non pregiudicherebbe la permanenza di Dimarco che dovrebbe restare nerazzurro L’Inter continua a monitorare il mercato legato agli esterni. Se per la fascia destra i nomi sono quelli di Nandez e Bellerin, per il lato sinistro il principale obiettivo è diventato ormai Alex Telles. Il brasiliano, già in nerazzurro con Mancini, sarebbe una soluzione gradita dai dirigenti. Come riporta Sky Sport, però, questa scelta non pregiudicherebbe il futuro di Dimarco, che Inzaghi vorrebbe tenere in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) L’eventuale ritorno del brasiliano Alex Telles non pregiudicherebbe la permanenza diche dovrebbe restareL’continua a monitorare il mercato legato agli esterni. Se per la fascia destra i nomi sono quelli di Nandez e Bellerin, per il lato sinistro il principale obiettivo è diventato ormai Alex Telles. Il brasiliano, già incon Mancini, sarebbe una soluzione gradita dai dirigenti. Come riporta Sky Sport, però, questa scelta non pregiudicherebbe il futuro di, chevorrebbe tenere in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Addio Sky, Dazn inizia il campionato: orari e canali prime 2 giornate ... grazie alla finestra estiva del calciomercato, la Lega ha ufficializza gli anticipi e i posticipi ... l' Inter contro il Genoa di Ballardini, o allo stadio Bentegodi dove l' Hellas Verona se la vedrà ...

Calciomercato Roma, un altro esterno per Mourinho - '25 milioni più bonus' Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! EXCLUSIVA: A hoy, el equipo más interesado en Luis Díaz (24) es la #ASRoma. La 'Loba' hará ...

Vice Brozo, contropartita, in prestito: Inter, quale futuro per Agoume? La Gazzetta dello Sport Inter, ipotesi Petagna come quarta punta L'attaccante del Napoli ha dichiarato di trovarsi bene sotto la guida di Luciano Spalletti, tuttavia, l'interesse da parte dell' Inter potrebbe fargli cambiare idea, poiché i meneghini la scorsa stagi ...

Inter Women scatenata sul mercato: fatta per Csiszar e Landstrom L’Inter Women sta per chiudere altri due affari. Come riporta il sito “Il calcio femminile icf.com” sono in sede per la firma sul contratto le giocatrici Csiszar e Landstrom MERCATO - Continua il ...

