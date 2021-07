Beautiful anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2021, Sally viene smascherata (Di martedì 20 luglio 2021) Nelle puntate di Beautiful che vedrete dal 25 al 31 luglio 2021 arriverà la resa dei conti tra Flo e Sally e quest’ultima sarà costretta ad ammettere il suo inganno e a pagarne le conseguenze. Nel frattempo Ridge è nel panico dopo aver ricevuto la terribile notizia dell’incidente di sua figlia Steffy avvenuto con la motocicletta. Solo quando arriva in ospedale scopre chi era al volante della vettura che ha investito la giovane Forrester. Vi ricordiamo che gli episodi della soap americana saranno trasmessi alle ore 13:45 circa dal lunedì al venerdì e la domenica la messa in onda è prevista per le 14:05. Vediamo quello che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021) Nelle puntate diche vedrete dal 25 al 31arriverà la resa dei conti tra Flo ee quest’ultima sarà costretta ad ammettere il suo inganno e a pagarne le conseguenze. Nel frattempo Ridge è nel panico dopo aver ricevuto la terribile notizia dell’incidente di sua figlia Steffy avvenuto con la motocicletta. Solo quando arriva in ospedale scopre chi era al volante della vettura che ha investito la giovane Forrester. Vi ricordiamo che gli episodi della soap americana saranno trasmessi alle ore 13:45 circa dal lunedì al venerdì e la domenica la messa in onda è prevista per le 14:05. Vediamo quello che ...

