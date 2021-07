Ascolti Tv di ieri 19 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di martedì 20 luglio 2021) Ascolti Tv di ieri 19 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 19 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Ascolti tv 15 luglio: preserale in ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)Tv di19: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 19per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di, fino a quella? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.tv 15in ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 19 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 19 Luglio #DonMatteo7 ha conquistato nella replica di ieri; 998.000 telespettatori (14.1%) d… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 19 Luglio #QuartaRepubblica ha conquistato nel programma di ieri 881.000 telespettatori e il… - Mattiabuonocore : Ieri Sky Cinema Uno è arrivato all'1.5% in prima serata (288.000 spettatori) con Fino all'Ultimo Indizio, film con… - Nero684 : Due figli, maschio 22,femmina18. Sono d'accordo con me su quello che sta accadendo e sui vaccini (non vaccinati). M… -