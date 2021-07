Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 19 luglio 2021

(Di martedì 20 luglio 2021): idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Vita Promessa ha totalizzato in media 1716 spettatori, 9.24% di share; su Canale5 la puntata di Temptation Island ha avuto 3354 spettatori (share 22.95%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha intrattenuto 875 spettatori (5.43%); su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 si è portato a casa 1351 spettatori (6.66%) e a seguire la serie ...

Tv,DayTime Pomeriggio, 19 luglio RAI1 Il pranzo è servito : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Il paradiso delle signore: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Estate ......esistono altre piattaforme (Apple Music ad esempio è più popolare negli Stati Uniti di Spotify) e naturalmente non tutti glipassano per lo streaming, ma prendendo per buoni questi...La serata televisiva di ieri 19 luglio è stata vinta da Temptation Island. La quarta puntata del docu-reality targato Maria De Filippi ...Ascolti Tv lunedì 19 luglio 2021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali ret ...