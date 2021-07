Antonio Rossi ricoverato per infarto, condizioni stabili (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Grande paura ma pericolo scampato per il sottosegretario con delega alla Sport di Regione Lombardia, Antonio Rossi, pluricampione olimpico, ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como dopo aver avuto un infarto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Grande paura ma pericolo scampato per il sottosegretario con delega alla Sport di Regione Lombardia,, pluricampione olimpico,all’ospedale Sant’Anna di Como dopo aver avuto un. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - #ANSA - HuffPostItalia : Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - fattoquotidiano : Antonio Rossi, infarto durante la maratona: l’ex campione olimpico ricoverato in ospedale - apetrazzuolo : NEWS - Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi: 'Ora è tutto sotto controllo e sto bene' - napolimagazine : NEWS - Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi: 'Ora è tutto sotto controllo e sto bene' -