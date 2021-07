Anna Tatangelo, il suo abito a sottoveste fa tendenza. E prende le distanze dalla D’Urso (Di martedì 20 luglio 2021) Anna Tatangelo condivide su Instagram alcune foto e il suo abito a sottoveste nero diventa il trend dell’estate. D’altro canto, solo lei lo sa indossare con il giusto mix di eleganza, stile e sensualità. Ma la cantante di Sora non è solo una trendsetter. A fine maggio ha lanciato il suo nuovo album, AnnaZero (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), è andata in vacanza per la prima volta con suo figlio ma senza Gigi D’Alessio e prende le distanze da Barbara D’Urso in vista del suo nuovo programma a settembre, Scene da un matrimonio. ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021)condivide su Instagram alcune foto e il suonero diventa il trend dell’estate. D’altro canto, solo lei lo sa indossare con il giusto mix di eleganza, stile e sensualità. Ma la cantante di Sora non è solo una trendsetter. A fine maggio ha lanciato il suo nuovo album,Zero (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), è andata in vacanza per la prima volta con suo figlio ma senza Gigi D’Alessio eleda Barbarain vista del suo nuovo programma a settembre, Scene da un matrimonio. ...

