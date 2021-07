Anna Tatangelo alla domenica pomeriggio | frena le polemiche | “Non ho sostituito Barbara d’Urso!”

(Di martedì 20 luglio 2021)sarà una delle protagoniste delladi Canale 5 nella prossima stagione televisiva. Da metà settembre, infatti, farà il suo esordio la nuovadell’ammiraglia Mediaset che sarà divisa in tre parti: una dedicata alle soap opera, una seconda con Scena da un matrimonio conal timone e poi Verissimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella prossima stagione televisiva ci sarà una nuova domenica di Canale 5 ad attendere il pubblico. Una delle novità è l'arruolamento di, che proprio nell'ultimo giorno della settimana condurrà un vecchio successo Mediaset. A settembre tornerà in onda infatti Scene da un Matrimonio , che negli anni Novanta è stato ...Gigi D'Alessio e la giovanissima fidanzata Denise hanno compiuto un passo importantissimo: finalmente la coppia ha deciso di farlo davanti a tutti Dopo la fine della relazione con, Gigi D'Alessio sembra aver ritrovato la serenità accanto alla splendida Denise Esposito . La giovane, 28enne, avrebbe conosciuto il suo idolo al termine di un concerto a Capri . Come ...La cantante condurrà un programma nella domenica di Canale 5, per alcuni avrebbe preso il posto di Carmelita: cosa ne pensa lei ...Anna Tatangelo alla domenica pomeriggio con Scene da un matrimonio, frena le polemiche: "Non ho sostituito Barbara d'Urso!".