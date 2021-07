American Calcio, così in Usa si passano 4 ore per una partita che non c'è (Di martedì 20 luglio 2021) NEW YORK - Tre ore e mezza, quattro, per assistere alla partita che non c'è. Quella del campionato professionistico Mls in programma a Harrison, New Jersey, tra i Red Bulls di New York e l'Inter - ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) NEW YORK - Tre ore e mezza, quattro, per assistere allache non c'è. Quella del campionato professionistico Mls in programma a Harrison, New Jersey, tra i Red Bulls di New York e l'Inter - ...

American Calcio, così in Usa si passano 4 ore per una partita che non c'è La sfida tra Red Bulls NY e Inter-Miami, con Higuain, ha avuto un epilogo imprevisto: a causa dei fulmini in arrivo, molto temuti negli Usa, la gara è stata spostata di continuo, dalle 19 alle 22,30, ...

