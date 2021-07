Alessandra Amoroso e la prima volta a San Siro: “Sarò la seconda artista dopo Laura Pausini, ora sono pronta e so di meritarlo” (Di martedì 20 luglio 2021) “Eccomi, sono pronta ma mia mamma è già entrata in ansia!”. Sguardo fiero e orgoglioso, Alessandra Amoroso ha annunciato in un incontro stampa allo stadio San Siro di Milano il suo evento che si terrà il 13 luglio 2022 in occasione del live numero 200 dei suoi dodici anni di carriera. Una bella soddisfazione dal momento che è la seconda donna della musica italiana a varcare la soglia del tempio del pop, a quindici anni di distanza dalla prima volta di Laura Pausini. “Fa riflettere questa cosa – afferma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Eccomi,ma mia mamma è già entrata in ansia!”. Sguardo fiero e orgoglioso,ha annunciato in un incontro stampa allo stadio Sandi Milano il suo evento che si terrà il 13 luglio 2022 in occasione del live numero 200 dei suoi dodici anni di carriera. Una bella soddisfazione dal momento che è ladonna della musica italiana a varcare la soglia del tempio del pop, a quindici anni di distanza dalladi. “Fa riflettere questa cosa – afferma ...

Advertising

rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star… - Tg3web : Sarà allo stadio di San Siro una delle date clou del tour 2022 di Alessandra Amoroso. Un concerto-evento per festeg… - sandrina_ale12 : RT @LucaDondoni: . @AmorosoOF è pronta per San Siro: “Ho affrontato le mie paure, ora so di meritarlo” - RADIOEFFEITALIA : Alessandra Amoroso - Fuoco D'artificio -