Aggressione al Fatebenefratelli di Benevento | “Garantire la sicurezza”

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del segretario generale FP CGIL CAMPANIA e il dirigente sindacale della Fp Cgil Pompeo Taddeo in merito all’aldi. “E’ davvero sconcertante aver dovuto registrare l’ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario proprio nel giorno in cui sono stati diffusi i dati della relazione annuale Inail 2020. L’istituto, infatti, da tempo registra un sensibile aumento di aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Sulla dinamica di quanto avvenuto aldi ...

Benevento . 'La violenta e vilesubita ieri notte in danno degli operatori sanitari dell'Ospedalelascia sgomenti ed esterrefatti non ritenendo giustificabile che le eventuali paure o ansie di coloro che ...... con l'avvocato Michela Montella, esprimono 'la più alta forma di sostegno ai professionisti sanitari del, per la gravità degli atti di, compiuti a loro danno in queste ...I parenti di un pensionato bisognoso di cure hanno inveito e poi messo le mani addosso a due infermieri e un oss. Nella serata di domenica 18 luglio si è ...Notte di paura all'ospedale Fatebenefratelli, quella di domenica, a causa dell'aggressione di due infermiere e di un operatore sociosanitario. A seminare il panico tra il personale ...