Advertising

MediasetTgcom24 : Voto Calabria, Meloni: FdI sta valutando, accordo su regole saltate #giorgiameloni - Tony94681738 : @Elewhatelse Io scappai da Reggio Calabria dopo aver subito le peggio cose. Il sud è marcio pensa che per pagarmi l… - ilquotidianoweb : Verso il Voto, Oliverio al Pd: «Assenza totale di un progetto inclusivo, si facciano le Primarie» - Il Quotidiano d… - francoridolfi : Verso il Voto, Oliverio al Pd: «Assenza totale di un progetto inclusivo, si facciano le Primarie» - Il Quotidiano d… - nonnapapera8 : Ancora un grande successo della gestione arancione in virtù del quale @ale_clem chiede il voto ai napoletani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Voto Calabria

LaC news24

Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi al candidato del centrodestra per le elezioni regionali in. E ha ribadito: 'Su questo stiamo discutendo al nostro ...... in vista delalle elezioni regionali. Dopo una "positiva interlocuzione" durata diversi mesi "... con quello che significava come possibilità di operare una trasformazione radicale in". ..."Oggi la candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, G ...Una rivelazione e un retroscena: «I nostri appelli al dialogo caduti nel vuoto. Votai la Santelli, mi auguro un governo in quel solco» ...