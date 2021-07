Via D’Amelio, cittadinanza onoraria di Palermo a Polizia di Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo alla Polizia di Stato da parte del sindaco Leoluca Orlando nelle mani del prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. La cerimonia si è svolta alla presenza del questore di Palermo, Leopoldo Laricchia presso l’aula Domenico il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia di conferimento delladialladida parte del sindaco Leoluca Orlando nelle mani del prefetto Lamberto Giannini, Capo della– direttore generale della pubblica sicurezza. La cerimonia si è svolta alla presenza del questore di, Leopoldo Laricchia presso l’aula Domenico il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

