Vannini: giudici,imputati non fecero nulla per evitare morte (Di lunedì 19 luglio 2021) L'intera famiglia Ciontoli scelse "di non fare alcunché che potesse essere utile a scongiurare la morte" di Marco Vannini. Lo scrivono i giudici della corte di Cassazione nelle motivazioni della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) L'intera famiglia Ciontoli scelse "di non fare alcunché che potesse essere utile a scongiurare la" di Marco. Lo scrivono idella corte di Cassazione nelle motivazioni della ...

Advertising

fattoquotidiano : Omicidio Vannini, le motivazioni dei giudici: “Condotta di Ciontoli fu spietata. La famiglia scelse di non fare nul… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Omicidio Vannini, le motivazioni dei giudici: “Condotta di Ciontoli fu spietata. La famiglia scelse di non fare nulla… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Vannini, le motivazioni dei giudici: “Condotta di Ciontoli fu spietata. La famiglia scelse di non fare nulla… - egli_lui : RT @kulturjam: I giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 3 maggio scorso sull'omicidio Vannini scrivono: 'Gli imputat… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Vannini, le motivazioni dei giudici: “Condotta di Ciontoli fu spietata. La famiglia scelse di non fare nulla… -