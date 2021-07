Advertising

lorepregliasco : Voi non avreste messo non una, ma cento firme pochi mesi fa su vaccini con efficacia >90% su casi gravi e decessi s… - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, metà della popolazione italiana immunizzata con due dosi #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Vaccini, metà della popolazione italiana immunizzata con due dosi #coronavirusitalia - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Ancora oltre 3000 i nuovi contagi. Scendono le intensive. Sono tre i decessi nel paese. Vaccini: circa la metà della popolazion… - dgallo1982 : RT @bicidiario: 13 Dicembre previsione piuttosto corretta dei vaccini che sarebbero stati somministrati fino a meta' luglio da parte di @gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini metà

Il Sole 24 ORE

19 lug 06:23della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale In Italia hanno completato il ciclo vaccinale 27.120.766 di persone, pari al 50,21% della popolazione over 12. Il dato ...La mappa deiin tempo reale mostra l'andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo. Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - ...