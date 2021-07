Una vita | anticipazioni 19 luglio | Maite torna libera

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 19 luglio 2021) L'incubo diZaldua sta per avere finalmente fine a Una. Lerelative alla puntata di oggi 19, rivelano che la pittrice uscirà di prigione grazie ad Ildefonso che riuscirà a corrompere la lavandaia affinché ritiri la denuncia. Nel frattempo, José si vedrà costretto a prendere una stanza alla pensione visto che Bellita lo caccerà di casa. Infine, Lolita disperata vorrebbe far bere l'acqua del montone blu a Moncho, ma ciò genererà delle tensioni in famiglia. Una, spoiler 19: Lolita vuole far bere l'acqua del montone blu a Moncho José ha deciso ...