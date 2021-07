Tokyo 2020, basket: Usa vince ultima amichevole, 83-76 contro la Spagna (Di lunedì 19 luglio 2021) Seconda vittoria consecutiva per gli Stati Uniti del basket nelle amichevoli in preparazione verso Tokyo 2020. La squadra americana, sconfitta sorprendentemente da Nigeria e Australia prima di rialzare la testa con l’Argentina, è scesa nuovamente in campo a Las Vegas. Battuta la Spagna per 83-76 nell’ultimo test prima della partenza in Giappone. Tra i più pimpanti Damian Lillard con 19 punti e Keldon Johnson con 15. Il coach Scariolo, alla guida della Spagna campione del mondo in carica, ammette: “l’oro olimpico è già prenotato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Seconda vittoria consecutiva per gli Stati Uniti delnelle amichevoli in preparazione verso. La squadra americana, sconfitta sorprendentemente da Nigeria e Australia prima di rialzare la testa con l’Argentina, è scesa nuovamente in campo a Las Vegas. Battuta laper 83-76 nell’ultimo test prima della partenza in Giappone. Tra i più pimpanti Damian Lillard con 19 punti e Keldon Johnson con 15. Il coach Scariolo, alla guida dellacampione del mondo in carica, ammette: “l’oro olimpico è già prenotato”. SportFace.

