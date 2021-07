Tennis, Filippo Volandri: “Berrettini era demoralizzato, puntava ad una medaglia. Mi aspetto che Fognini si comporti da leader” (Di lunedì 19 luglio 2021) La spedizione italiana a Tokyo ha purtroppo perso un elemento da medaglia. Matteo Berrettini ha annunciato ieri la sua mancata partecipazione ai Giochi Olimpici a causa di un risentimento muscolare, patito durante la sua cavalcata a Wimbledon fino alla finale della scorsa settimana. Per il suo momento di forma è un peccato in vista del torneo che comincerà il 24 luglio, in cui il romano avrebbe ricoperto il ruolo di un pretendente al podio, e ne è consapevole anche Filippo Volandri. Il capitano azzurro, intervistato dalla FederTennis prima della partenza verso il a Giappone, ha raccontato per filo e per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) La spedizione italiana a Tokyo ha purtroppo perso un elemento da. Matteoha annunciato ieri la sua mancata partecipazione ai Giochi Olimpici a causa di un risentimento muscolare, patito durante la sua cavalcata a Wimbledon fino alla finale della scorsa settimana. Per il suo momento di forma è un peccato in vista del torneo che comincerà il 24 luglio, in cui il romano avrebbe ricoperto il ruolo di un pretendente al podio, e ne è consapevole anche. Il capitano azzurro, intervistato dalla Federprima della partenza verso il a Giappone, ha raccontato per filo e per ...

Advertising

CorriereRomagna : Tennis, Filippo Di Perna in finale all'Open del Ct Venustas Igea Marina - - Fresatura_Bo : Tennis, Open 'Igea Dea della Salute': in evidenza Marco Cinotti e Filippo Di Perna - Bellaria Igea Marina - Sport - news_rimini : Tennis, Open 'Igea Dea della Salute': in evidenza Marco Cinotti e Filippo Di Perna - Bellaria Igea Marina - Sport - filippo_aletti : RT @repubblica: ?? Tennis, Djokovic troppo forte per Berrettini: il serbo vince il suo sesto Wimbledon in quattro set - alesaura : Io che sono costretta a sentire Filippo che mi spiega i punti del tennis: -