Roma, trattativa ai dettagli per Viña: l'esterno proviene dal Palmeiras (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma e Matias Viña, un matrimonio che s'ha da fare. Come ricorda l'espressione manzoniana, l'esterno brasiliano, attualmente di proprietà del Palmeiras, è destinato a sposare la causa giallorossa; la dirigenza capitolina avrebbe preso in considerazione la suddetta opzione dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola, per poi affondare il colpo recentemente. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riportato da 'Espn Brasil', avrebbe un accordo di massima con la società Romana e, in generale, la trattativa tra i due club sarebbe ai dettagli.

